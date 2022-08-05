5 серпня відзначають Всесвітній день устриць та Міжнародний день світлофора. Також саме 5 серпня 1991 український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.

Про це повідомляють #Букви.

5 серпня відзначається Всесвітній день устриць. Вперше з’явився як Національний день устриць в США.

Цікавий факт про устриць: вони змінюють свою стать протягом життя, починаючи з самців і зазвичай закінчуючи самками. Люди їли та вирощували устриць протягом тисячоліть.

Також 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора. Попередник сучасних світлофорів був встановлений 5 серпня 1914 року в Америці у місті Клівленд, мав зелений і червоний сигнали.

Проте перший світлофор винайшов британець Джей Найт в 1868 році. Цей світлофор був встановлений у Лондоні біля парламенту, мав два семафорних крила і управлявся вручну.

В Україні перший світлофор встановили у 1936 році у Харкові.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День Колорадо.

Цього дня у світі:

1420 — чеські таборити висунули свою програму (“12 празьких статей”), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва.

1583 — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.

1772 — відбувся перший розділ Речі Посполитої.

1789 — у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.

1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.

1858 — відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.

1886 — у США вийшла перша газета українською мовою “Америка”.

1914 — у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори

1924 — у Туреччині заборонене багатоженство

1937 — початок “Великого терору”, за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) “Про антирадянські елементи”

1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою

1965 — почалася війна між Індією і Пакистаном

1967 — випущений перший альбом гурту “Pink Floyd”

1991 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни згадують священномученика Трохим, Феофіла та ще тринадцять святих, які стали жертвами язичників під час гоніння на християн за часів правління імператора Діоклетіана. На честь пам’яті святих сьогодні відзначається народне свято 5 серпня – Трофимів день.

Також цього дня свято Почаївської ікони Пресвятої Богородиці. У XIV столітті в Почаївській печері рятувалися два ченці. Одного разу їм прийшло видіння Пресвятої Богородиці, що стояла на камені, оперезана вогнем. Коли ченці підійшли ближче, вони побачили, що на камені залишився відбиток стопи Божої Матері, з якого текла вода. Цей відбиток зберігається досі, вода з нього ніколи не убуває. Біля того каменю донині відбуваються чудеса.

Прикмети:

З’їсти сиру ягоду калини – до невдачі в любові.

З’їсти сиру ягоду малини – до великого взаємного почуття.

Приснився хліб – до сварки.

На світанку яскраво зірки мерехтять — через кілька днів почнуться дощі.

Туман ввечері по землі стелиться — до спеки.

Гілки калини зрубав — на жаль.

Сова кричить — на холод.

Багато зірок на небі — через кілька днів буде дощ.

Традиції:

Наші предки вважали, що на Трохима самотнім хлопцям не можна ходити в ліс. У цей день русалки там водять хороводи і, якщо потрапити їм на очі, то лоскочуть до смерті або напустять лихоманку.

Цього дня не можна довго спати, бо успіх від вас відвернеться.

Забороняється рубати гілки калини та малини.

Цього дня іменини відзначають:

Ганна, Аполлінарій, Аполлон, Віталій, Стелла, Трохим, Феофіл.