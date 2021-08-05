Сьогодні, 5 серпня, у світі відзначають Всесвітній день устриць та Міжнародний день світлофора.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1583 — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.

1772 — відбувся перший розділ Речі Посполитої.

1789 — у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.

1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.

1858 — відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.

1886 — у США вийшла перша газета українською мовою “Америка”.

1914 — у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори.

1924 — у Туреччині заборонене багатоженство.

1937 — початок “Великого терору”, за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) “Про антирадянські елементи”.

1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СРСР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.

1965 — почалася війна між Індією і Пакистаном.

1967 — випущено перший альбом гурту Pink Floyd.

Яке сьогодні церковне свято:

5 серпня віряни вшановують пам’ять мученика Трохима. В народі це свято ще називають Трохимом Безсонником.

Прикмети погоди:

Зірки яскраво мерехтять — до затяжних дощів;

Туман ввечері по землі стелиться – до спеки;

Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.

Іменини святкують Андрій, Трохим, Федір, Еміль, Нонна.