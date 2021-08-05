Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1583 — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.
1772 — відбувся перший розділ Речі Посполитої.
1789 — у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.
1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.
1858 — відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.
1886 — у США вийшла перша газета українською мовою “Америка”.
1914 — у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори.
1924 — у Туреччині заборонене багатоженство.
1937 — початок “Великого терору”, за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) “Про антирадянські елементи”.
1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СРСР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.
1965 — почалася війна між Індією і Пакистаном.
1967 — випущено перший альбом гурту Pink Floyd.
Яке сьогодні церковне свято:
5 серпня віряни вшановують пам’ять мученика Трохима. В народі це свято ще називають Трохимом Безсонником.
Прикмети погоди:
- Зірки яскраво мерехтять — до затяжних дощів;
- Туман ввечері по землі стелиться – до спеки;
- Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.
Іменини святкують Андрій, Трохим, Федір, Еміль, Нонна.