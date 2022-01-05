Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1585 – засновано Ставропігійське братство у Львові.
1754 – у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.
1769 – Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.
1870 – почався страйк львівських друкарів, перший робітничий страйк в Західній Україні.
1875 – відкрито будівлю національного оперного театру “Гранд-опера” в Парижі.
1895 – відкриті рентгенівські промені.
1911 – князівство Монако стало конституційною монархією.
1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.
1918 – більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.
1919 – у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена через рік в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.
1933 – у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.
1935 – арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.
1939 – Державне расове Бюро Німеччини визнали караїмів неєвреями ані по віросповіданню, ані по расі.
1956 – до берегів Антарктиди доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.
1968 – прихід до влади в Чехословаччині Олександра Дубчека, який поклав початок “Празькій весні”.
1970 – Луганськ перейменований у Ворошиловград.
1972 – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.
1977 – заарештовані лідери Української Гельсінкської Спілки Микола Руденко та Олекса Тихий.
1997 – Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.
2001 – Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віцепрем’єра Юлії Тимошенко за звинуваченнями у контрабанді та підробці документів.
2006 – “Intel” представив перший процесор лінійки “Core”.
2011 – кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.
Сьогодні народились
- 1592 – Шах Джахан, 5-й монгольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж Махал.
- 1679 – П’єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер. Старший з дітей Алессандро Скарлатті, брат композитора Доменіко Скарлатті.
- 1762 – Констанція Моцарт, співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта, двоюрідна сестра німецького композитора Карла Марії фон Вебера, мати синів Моцарта – Карла Томаса і Франца Ксавера.
- 1838 – Каміль Жордан, французький математик.
- 1855 – Кінг Кемп Жилет, винахідник безпечної бритви.
- 1876 – Конрад Аденауер, німецький політик, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.
- 1876 – Люсьєн Булл, ірландський винахідник.
- 1880 – Верховинець Василь Миколайович, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.
- 1881 – Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.
- 1900 – Ів Тангі, французький художик-сюрреаліст.
- 1909 – Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.
- 1921 – Фрідріх Дюрренматт, швейцарський романіст і драматург.
- 1923 – Мирослав Симчич, командир сотні УПА, політв’язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.
- 1932 – Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст.
- 1941 – Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манги.
- 1942 – Наталя Земна (Зубицька), українська фітотерапевтка.
- 1946 – Даян Кітон, американська кіноактриса, продюсер і режисер, лауреат премії “Оскар”.
- 1960 – Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.
- 1962 – Наталія Лігачова-Чернолуцька, українська журналістка, голова правління громадської організації “Телекритика”, шеф-редактор інтернет-видання та журналу “Телекритика”.
- 1968 – Анджей Голота, польський боксер-професіонал, що виступає у суперважкій ваговій категорії.
- 1969 – Мерилін Менсон, американський музикант, художник і колишній музичний журналіст, засновник і лідер рок-гурту “Marilyn Manson”.
- 1986 – Шемякіна Яна, українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ – 2009 в команді, і 2009 року – індивідуально.
Православна церква згадує святого Феодула та святого Ніфонта Кіпрського.
Федул жив у Фессалоніках у 3 столітті, коли імператори Діоклетіан і Максиміліан влаштовували жорстокі переслідування християн. Феодул був читцем у церкві. Гонителі запропонували йому відмовитись від віри – або негайно померти. “Я вибираю життя, але життя вічне”, – сказав Феодул. Після цих слів його кинули у море з каменем на шиї.
Ніфонта Кіпрського вважають захисником від нечистої сили. Вірили, що у цей день можна вигнати злих духів із людей, свійських птахів і тварин.
Прикмети 5 січня
- сильний вітер і сніг сьогодні – до холодів у липні;
- кури в курнику неспокійні – до хуртовини;
- кішки шукають тепле місце – незабаром чекати холодів;
- кінь хропе – буде снігова буря.
Що сьогодні не можна робити
Згідно з народними повір’ями, в цей краще не користуватися гострими предметами – є ризик порізатися або вколотися. Жінкам заборонено підшивати одяг, інакше можна вкоротити собі життя.
Іменини: Іван, Феоктист, Ніфонт, Павло та Василь.