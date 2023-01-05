Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний розвантажувальний день: завдяки ініціативі користувачів деяких соцмереж, як міжнародна подія, свято з’явилося у 2018 році і було підтримано широкою аудиторією. Ідея свята очевидна – корисно згадувати про здоров’я і здорової дієти особливо після бурхливих новорічних веселощів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День птахів

Цього дня у світі:

1585 — засновано львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII ст. провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність.

1586 — патріарх Антіохійський Йоаким V підтвердив статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства (дата приблизна).

1754 — у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб — індукта та евекта.

1769 — Джеймс Ватт запатентував ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру.

1870 — почався страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк на Західній Україні.

1875 — у Парижі відкрито будівлю театру “Опера Гарньє”.

1895 — відкриті рентгенівські промені.

1905 — після 159-денної облоги під час російсько-японської війни капітулювала російська далекосхідна фортеця Порт-Артур.

1911 — князівство Монако — конституційна монархія.

1918 — УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.

1918 — більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.

1919 — у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.

1933 — у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.

1935 — арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.

1953 — прем’єра п’єси Семюела Бекета “Чекаючи на Ґодо”, найвизначнішої англомовної п’єси XX століття.

1968 — прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який поклав початок “Празькій весні”.

1972 — початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.

1977 — заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого.

1997 — Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.

2006 — “Intel” представив перший процесор лінійки “Core”.

2011 — кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.

2019 — Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем сьогодні 5 січня віряни вшановують пам’ять Феодула та святкують Федулів день. Він у III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.

Прикмети:

Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.

Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.

Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.

Кінь хропе – до сніжної бурі.

Традиції:

У народі 5 січня називають Федулів день або Федул Зимовий. У цей день заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.

Згідно з народними повір’ями, в цей день краще не користуватися гострими предметами – є ризик порізатися або вколотися. Жінкам заборонено підшивати одяг, інакше можна вкоротити собі життя.

Феодул зимовий у слов’ян вважався покровителем домашньої худоби, тому господарі в цей день перевіряли хліви і сараї, годували тварин. По кутах в стійлах розвішували чортополох – вважалося, що він вбереже худобу від вимирання і хвороб. Жінки 5 січня пекли печиво у формі звірів, загортали в тканину і ховали по кутах до Різдва – такий ритуал теж відганяє нечисть.

Іменини цього дня святкують:

Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.