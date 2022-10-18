У деокупованому Лимані ексгумували тіла п'ятьох загиблих дітей, які загинули, попередньо, від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Протягом двох тижнів у Лимані тривають слідчі дії. На місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донецькій області.

Зазначається, що чотирьох дітей слідчі виявили у масовому похованні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі.

Попередньо встановили, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.

Поліціянти дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.