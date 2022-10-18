Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Протягом двох тижнів у Лимані тривають слідчі дії. На місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донецькій області.
Зазначається, що чотирьох дітей слідчі виявили у масовому похованні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі.
Попередньо встановили, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.
Поліціянти дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.
- Російські загарбники почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації нібито “на відпочинок”.
- 96 українських дітей повернули до України з Росії та тимчасово окупованих РФ українських територій.