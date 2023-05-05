Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день гігієни рук: щорічно 5 травня за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) світова спільнота відзначає Всесвітній день гігієни рук. Дата цього заходу обирається не випадково: п’ятий день п’ятого місяця символізує п’ять пальців на кожній руці людини. Оскільки руки є одним з основних факторів ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів, гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань.
Всесвітній день легеневої гіпертонії: вперше відбувся у 2012 році в ході наукового симпозіуму в Мадриді, Іспанія. Легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) потребує лікування. Це смертельне захворювання, але з ним можна впоратись, якщо вчасно поставити діагноз. Діагностика ЛАД може тривати кілька років. Перший випадок легеневої артеріальної гіпертензії був діагностований у 1891 році.
День Рада Європи або День Європи: у 1964 році Комітет міністрів прийняв рішення святкувати День Європи, тобто створення Ради Європи, який був створений після Другої світової війни в контексті нової європейської структури, покликаної забезпечити мир і процвітання на європейському континенті й уникнути повторення лиха, викликаних двома руйнівними війнами минулого століття.
Міжнародний день акушерки: відзначається з 1991 року в понад 50 країнах світу на пропозицію Міжнародної конфедерації акушерок
Міжнародний день боротьби за права інвалідів: у цей 1992 року день люди з обмеженими можливостями з 17 країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів.
День карикатуристів: цей день присвячений випуску кольорового видання The Yellow Kid в 1895 році.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Японія, Південна Корея – День дітей або Кодомо-но хі
- Нідерланди – День визволення
- Киргизстан – День Конституції
- Австрія – День боротьби з насильством і расизмом
- Білорусь – День друку
- Данія – День звільнення
- Палау – День людей похилого віку
- Албанія – День мучеників
- Ефіопія – День патріотів
- США – День вчителя
Цього дня у світі:
- 1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір — “Хронологію” Андрія Римші (перший друкований руський календар).
- 1789 — Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.
- 1821 — На острові Святої Єлени помер Наполеон I.
- 1836 — У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
- 1865 — У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.
- 1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал “Карнегі-хол”.
- 1893 — у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).
- 1900 — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство “Січ”.
- 1912 — У Стокгольмі почалися V Олімпійські ігри (офіційна церемонія відкриття відбулася 6 липня).
- 1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загально-українська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради
- 1920 — Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.
- 1920 — проголошено автокефалію Української православної церкви.
- 1921 — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми “Шанель № 5”. Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.
- 1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні).
- 1945 — Антинімецьке повстання в Празі.
- 1949 — Почала діяти Рада Європи.
- 1956 — У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
- 1961 — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.
- 1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні “щоденники Гітлера”, які публікувалися в журналі “Штерн”, є фальшивкою.
- 1988 — Перша телетрансляція з вершини Еверест.
- 1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.
- 1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.
- 1999 — Північна Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово.
- 1999 — Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту
- 2014 — створено добровольчий полк “Азов”
- 2019 — в аеропорту Шереметьєво при вимушеній посадці згорів літак “Аерофлоту” SSJ-100 рейс SU1492, в якому загинуло 41 з 78 людей на борту
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 5 травня вшановує пам’ять святого Луки, який був учнем апостола Павла.
Прикмети:
- Довго і голосно співає зозуля – скоро прийде тепло
- Цього дня гроза – на хороший урожай
- Побачили зграю птахів – будуть гарні новини
- Знайшли гроші – незабаром розбагатієте
Традиції:
- Наші предки 5 травня садили всі різновиди, а також культури, які мають цибулини – тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, лілії тощо.
- 5 травня вважається вдалим днем для збору лікарських трав.
- Для міцного здоров’я 5 травня варто з’їсти хоча б невеликий шматочок сирої цибулі.
Іменини сьогодні святкують:
Лука, Віталій, Всеволод, Федір, Теодор.
- За даними синоптиків у п’ятницю. 5 травня, в окремих українських областях пройдуть короткочасні дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 4 травня.