5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рук, Всесвітній день легеневої гіпертонії, День Рада Європи або День Європи, Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів та День карикатуристів. За церковним календарем сьогодні день пам'яті святого Луки.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день гігієни рук: щорічно 5 травня за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) світова спільнота відзначає Всесвітній день гігієни рук. Дата цього заходу обирається не випадково: п’ятий день п’ятого місяця символізує п’ять пальців на кожній руці людини. Оскільки руки є одним з основних факторів ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів, гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань.

Всесвітній день легеневої гіпертонії: вперше відбувся у 2012 році в ході наукового симпозіуму в Мадриді, Іспанія. Легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) потребує лікування. Це смертельне захворювання, але з ним можна впоратись, якщо вчасно поставити діагноз. Діагностика ЛАД може тривати кілька років. Перший випадок легеневої артеріальної гіпертензії був діагностований у 1891 році.

День Рада Європи або День Європи: у 1964 році Комітет міністрів прийняв рішення святкувати День Європи, тобто створення Ради Європи, який був створений після Другої світової війни в контексті нової європейської структури, покликаної забезпечити мир і процвітання на європейському континенті й уникнути повторення лиха, викликаних двома руйнівними війнами минулого століття.

Міжнародний день акушерки: відзначається з 1991 року в понад 50 країнах світу на пропозицію Міжнародної конфедерації акушерок

Міжнародний день боротьби за права інвалідів: у цей 1992 року день люди з обмеженими можливостями з 17 країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів.

День карикатуристів: цей день присвячений випуску кольорового видання The Yellow Kid в 1895 році.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Японія, Південна Корея – День дітей або Кодомо-но хі

Нідерланди – День визволення

Киргизстан – День Конституції

Австрія – День боротьби з насильством і расизмом

Білорусь – День друку

Данія – День звільнення

Палау – День людей похилого віку

Албанія – День мучеників

Ефіопія – День патріотів

США – День вчителя

Цього дня у світі:

1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір — “Хронологію” Андрія Римші (перший друкований руський календар).

1789 — Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.

1821 — На острові Святої Єлени помер Наполеон I.

1836 — У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1865 — У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.

1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал “Карнегі-хол”.

1893 — у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).

1900 — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство “Січ”.

1912 — У Стокгольмі почалися V Олімпійські ігри (офіційна церемонія відкриття відбулася 6 липня).

1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загально-українська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради

1920 — Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.

1920 — проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми “Шанель № 5”. Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.

1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні).

1945 — Антинімецьке повстання в Празі.

1949 — Почала діяти Рада Європи.

1956 — У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.

1961 — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.

1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні “щоденники Гітлера”, які публікувалися в журналі “Штерн”, є фальшивкою.

1988 — Перша телетрансляція з вершини Еверест.

1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.

1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.

1999 — Північна Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово.

1999 — Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту

2014 — створено добровольчий полк “Азов”

2019 — в аеропорту Шереметьєво при вимушеній посадці згорів літак “Аерофлоту” SSJ-100 рейс SU1492, в якому загинуло 41 з 78 людей на борту

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 5 травня вшановує пам’ять святого Луки, який був учнем апостола Павла.

Прикмети:

Довго і голосно співає зозуля – скоро прийде тепло

Цього дня гроза – на хороший урожай

Побачили зграю птахів – будуть гарні новини

Знайшли гроші – незабаром розбагатієте

Традиції:

Наші предки 5 травня садили всі різновиди, а також культури, які мають цибулини – тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, лілії тощо.

5 травня вважається вдалим днем для збору лікарських трав.

Для міцного здоров’я 5 травня варто з’їсти хоча б невеликий шматочок сирої цибулі.

Іменини сьогодні святкують:

Лука, Віталій, Всеволод, Федір, Теодор.