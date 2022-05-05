5 травня у Варшаві (Польща) відбудеться донорська конференція, яка повинна стати відправною точкою реалізації "плану Маршалла" для України.

Про це президент Європейської ради повідомив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

За словами Шарля Мішеля, ця конференція повинна стати початком для європейського “плану Маршалла”, адже Євросоюз готовий сконцентрувати всі свої зусилля задля відновлення України.

“Це те, що ми повинні зробити, ми повинні направити потужний сигнал про те, що будемо підтримувати Україну настільки, наскільки це можливо”, – заявив він.

Президент Євроради назвав війну проти України “людською трагедією”, тому світові лідери повинні підтримати українців не лише словами, а й конкретними рішеннями та фінансами.

“Нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля, і ця конференція, на мій погляд, має стати відправною точкою для якогось європейського “плану Маршалла” для України”, – наголосив Шарль Мішель.

Він додав, що запропонував Єврораді політично підтримати донорську конференцію у Варшаві і отримав підтримку від 27 глав урядів та держав ЄС. Під час обговорення деталей конференції, було ухвалено рішення залучити до неї міжнародне співтовариство, щоб дати можливість багатьом донорам з різних країн світу продемонструвати підтримку Україні.

“Саме тому я радий, що Польща разом зі Швецією вирішили провести цю конференцію у Варшаві за повної моєї та Європейської комісії повної підтримки”, – сказав президент Євроради.

За його словами, конференція матиме три пріоритети та три цілі. Йдеться про:

– гуманітарну допомогу

– фінансову підтримку

– відновлення України

Шарль Мішель наголосив, що під час свого візиту до Києва близько 10 днів тому, побував у Бородянці і зрозумів, наскільки важливо негайно подати сигнал, що ЄС починає працювати над відновленням України.

“Це три цілі: ми хочемо мобілізувати гроші, ми хочемо переконати всіх друзів України у всьому світі продемонструвати свою солідарність, і нам потрібен сильний інструмент, яким є трастовий фонд, щоб максимально полегшити можливість для друзів України мобілізувати гроші, мобілізувати кошти для України”, – додав він.