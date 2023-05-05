Сьогодні, 5 травня, Місяць перейде у зовнішню тінь Землі, створюючи напівтіньове затемнення. Під час цього астрономічного явища Місяць повільно темніє, не зникаючи повністю з небосхилу.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішнє завершить перший цьогорічний цикл затемнень. Наступне місячне затемнення відбудеться вже 28 жовтня.

Місячні затемнення відбуваються, коли Земля проходить між Місяцем та Сонцем по прямій лінії. Таким чином тінь Землі падає на поверхню Місяця, коли планета блокує сонячне світло.

Під час напівтіньового місячного затемнення Місяць, зазвичай, тьмяний. Крім того, супутник не потрапляє в земну умбру – темнішу, внутрішню частину тіні планети. Такий тип затемнення відбувається, коли Сонце, Земля й Місяць не ідеально вирівняні, і частина сонячного світла блокується Землею від прямого потрапляння на поверхню Місяця.

Сьогоднішнє місячне затемнення зможуть спостерігати жителі більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії.

Побачити його зможуть й українці, за умови, якщо у час затемнення небо буде безхмарним.

Загалом астрономічне явище триватиме 4 години 18 хвилин. За київським часом – від 17:14 до 21:31.

Пік затемнення прогнозують на 19:22 – у цей час можна буде побачити неозброєним оком потемніння краю Місяця, тобто тільки ту частину місячного диска, яка знаходиться в півтіні.

Спостерігати за місячним затемненням можна буде також онлайн.