Про це він сповістив у Telegram.
За його словами, двоє людей загинуло у Кураховому, одна особа — у Бахмуті, ще одна — в Авдіївці та одна — у Карлівці. Водночас 12 людей отримали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.
Зауважимо, що 20 вересня, російські військові вбили 6 мирних мешканців у Донецькій області.
- В ніч на 22 вересня російські військові завдали удару по Миколаєву. Під ворожий удар потрапили різні райони міста.
- Станом на початок 211-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.
- Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що у Дніпропетровські області окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Внаслідок ворожої атаки є одна загибла людина.