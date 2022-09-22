Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що протягом минулої доби, 21 вересня, в області від російських обстрілів загинуло 5 мирних мешканців.

Про це він сповістив у Telegram.

За його словами, двоє людей загинуло у Кураховому, одна особа — у Бахмуті, ще одна — в Авдіївці та одна — у Карлівці. Водночас 12 людей отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.

Зауважимо, що 20 вересня, російські військові вбили 6 мирних мешканців у Донецькій області.