Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.
За останній рік кількість кібератак Росії проти України зросла втричі. При цьому 46% українських малих та середніх підприємств не змогли найняти спеціалістів з кібербезпеки через нестачу кваліфікованих фахівців.
Саме тому Google запускає онлайн-курс із кібербезпеки. А також надає 5 тисяч стипендій для українців через грант INCO.
Завдяки курсу менше ніж за пів року можна:
- отримати базові навички та знання у сфері кібербезпеки;
- навчитися визначати ризики та загрози в інформаційних системах;
- ознайомитися з методами, які допоможуть підсилити вразливі місця;
- підготуватися до роботи в галузі кібербезпеки.
Курс підходить як для новачків, так і для людей з досвідом у сфері. Навчання відбуватиметься англійською мовою.
- Google за підтримки Мінцифри запускає безоплатний курс про штучний інтелект “Основи AI”, який навчатиме українців, як застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу та персонального бренду.
- В Україні створили безоплатний курс з опанування блокчейну та криптограмотності, відтак кожен українець зможе отримати базові навички використання віртуальних активів.
- У листопаді минулого року в Україні стартував освітній хаб “Google Знання”, завдяки якому українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google.