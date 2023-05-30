Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

За останній рік кількість кібератак Росії проти України зросла втричі. При цьому 46% українських малих та середніх підприємств не змогли найняти спеціалістів з кібербезпеки через нестачу кваліфікованих фахівців.

Саме тому Google запускає онлайн-курс із кібербезпеки. А також надає 5 тисяч стипендій для українців через грант INCO.

Завдяки курсу менше ніж за пів року можна:

отримати базові навички та знання у сфері кібербезпеки;

навчитися визначати ризики та загрози в інформаційних системах;

ознайомитися з методами, які допоможуть підсилити вразливі місця;

підготуватися до роботи в галузі кібербезпеки.

Курс підходить як для новачків, так і для людей з досвідом у сфері. Навчання відбуватиметься англійською мовою.