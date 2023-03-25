Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву пресслужби Пригожина.
“На цей час понад 5 тисяч осіб завершили контракт з ПВК “Вагнера” і помилувані”, — сказав Пригожин у своєму аудіозверненні.
За його словами, серед помилуваних в’язнів-найманців повторно злочини протягом місяця скоїли нібито 0,31% осіб. Він зауважив, що це в 10-20 разів менше, ніж стандартні показники щодо звільнених ув’язнених до війни РФ проти України.
Нагадаємо, що приватна армія Пригожина в основному покладалася на вербування засуджених із російських в’язниць з обіцянкою помилування та грошової компенсації, якщо вони виживуть протягом шести місяців на фронті.
Зараз “вагнерівців” припинили вербування з в’язниць. Минулого тижня компанія заявила, що шукає ще 30 000 бійців, зосереджуючи зусилля на спортивних клубах та тренажерних залах.
- Російські загарбники проводять примусову депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області.
- Засновник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин анонсував наступ українських військових на п’яти напрямках у квітні цього року.
- За даними Інституту вивчення війни, загальний темп російських атак в Україні знизився. Більш того, найімовірніше, що наступ вагнерівців на місто Бахмут наближається до своєї кульмінації.