25 березня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що понад 5 000 в'язнів-найманців завершили контракти з компанією та були помилувані.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву пресслужби Пригожина.

“На цей час понад 5 тисяч осіб завершили контракт з ПВК “Вагнера” і помилувані”, — сказав Пригожин у своєму аудіозверненні.

За його словами, серед помилуваних в’язнів-найманців повторно злочини протягом місяця скоїли нібито 0,31% осіб. Він зауважив, що це в 10-20 разів менше, ніж стандартні показники щодо звільнених ув’язнених до війни РФ проти України.

Нагадаємо, що приватна армія Пригожина в основному покладалася на вербування засуджених із російських в’язниць з обіцянкою помилування та грошової компенсації, якщо вони виживуть протягом шести місяців на фронті.

Зараз “вагнерівців” припинили вербування з в’язниць. Минулого тижня компанія заявила, що шукає ще 30 000 бійців, зосереджуючи зусилля на спортивних клубах та тренажерних залах.