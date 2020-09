21 вересня о 21.30 відбудеться онлайн-презентація проєкту Ukraine is the Centre of My Universe в офіційному графіку London Fashion Week, що проходитиме з 17 по 22 жовтня.

Ukraine is the Centre of My Universe – це новий культурний рух, метою якого є презентація українських креативних індустрій світові, під час найвідоміших визначних подій.

Вперше дизайнери будуть представлені віртуально у форматі стріму онлайн-вечірки.

Проєкт презентує 5 українських дизайнерів у рамках LFW – LITKOVSKAYA, FROLOV, ARTEMKLIMCHUK, DZHUS, PRZHONSKAYA, а також колаборації проєкту з українськими креативними індустріями – ілюстраторами, фотографами, художниками та музикантами.

Проєкт реалізує команда Ukrainian Fashion Week, за підтримки Українського культурного фонду.

Ukraine is the Centre of My Universe – це 3D-світ, штаб-квартира якого втілена у форматі магазину вінілових платівок. У магазині розташовано потаємні двері, що ведуть до шоуруму українських дизайнерів.

Ukraine is the Centre of My Universe – місце, де зустрічаються унікальні індивідуальності, які є частиною динамічного еволюційного процесу створення сучасного образу креативної України. Тут вони обмінюються ідеями, досвідом, щоб разом творити нове. Простір відображає мультидисциплінарність загальної концепції та поєднує у собі музичні, візуальні та fashion-медіа.

Креативна спільнота проявляє себе у різних напрямках: мода, діджитал-мистецтво, музика, звукові експерименти, фотографія, відео, художні та графічні картини, текстові роботи. Із розвитком проєкту ці сучасні медіа будуть наповнювати Ukraine is the Centre of My Universe.

Вперше проєкт було презентовано під час Ukrainian Fashion Week NoSS.

Про те, як відбувалась презентація в Україні, можна дізнатись із відеотизера проєкту за посиланням: https://youtu.be/BsD0TwrF1cA

Айдентику Ukraine is the Centre of My Universe розробило британське брендинґове агентство Foxall Studio. Креативний директор проєкту – Яніс Недопас, керівниця проєкту – Олександра Дімітрієвич.

Незабаром після презентації на London Fashion Week, проєкт буде відкритий світові. Щоб не пропустити офіційний лонч проєкту, слідкуйте за оновленням новин на офіційній сторінці в Instagram @ukruniverse.

Для того, щоб відвідати онлайн-вечірку, надішліть, будь ласка, свій запит на [email protected] та очікуйте запрошення.