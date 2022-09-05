Сьогодні, 5 вересня, у світі святкують Міжнародний день благодійності, День підприємця та День запізнень. Православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні:

День вивішування прапора дислокованого персоналу Данії.

День вчителя в Індії (день народження Сарвепаллі Радхакришнана).

День праці в США (дата на 2022 рік. Відзначають в перший понеділок вересня).

День секретаря в ПАР.

День тропічних лісів Амазонки.

Національний день піци c сиром в США.

Цей день в історії:

1015 — у боротьбі за київський престол князь Святополк убив брата Гліба.

1698 — щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди

1905 — Підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни

1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору

1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні

1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака “На дорозі” — одна з найкращих книг про покоління бітників.

1964 — група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні “The House of the Rising Su”.

1998 — пісня “If You Tolerate This” групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою довгу історію група Aerosmith очолила американський хіт-парад з піснею “I Don’t Want to Miss a Thing”, саундтреком до фільму “Армагеддон”.

2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

2019 — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Церковне свято:

Сьогодні церква вшановує день віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Згідно з віруваннями, у цей день трирічну Марію привели до Єрусалимського храму. На сходах її зустрів батько Іоанна Предтечі та повів сходами до найсвященнішого місця в храмі. Саме ці сходи і стали символом її шляху до покликання.

Прикмети погоди:

Якщо сьогодні ясна погода — вся осінь буде сонячною та сухою.

Коли вечір тихий — осінь буде теплою.

Якщо журавлі уже відлітають — заморозки будуть зовсім скоро.

Що сьогодні робити заборонено:

Сьогодні не можна влаштовувати гучні вечірки.

Також у це свято не можна працювати та виконувати важку роботу.

Не можна прибирати у домівках.

Шити та прати білизну також заборонено.

Також 5 вересня заборонено вкладати церковний шлюб.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Микола, Павло, Євтихій, Єлизавета, Ірина, Каллініком, Лупп (Луп), Флорентій.