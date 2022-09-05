Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні:
- День вивішування прапора дислокованого персоналу Данії.
- День вчителя в Індії (день народження Сарвепаллі Радхакришнана).
- День праці в США (дата на 2022 рік. Відзначають в перший понеділок вересня).
- День секретаря в ПАР.
- День тропічних лісів Амазонки.
- Національний день піци c сиром в США.
Цей день в історії:
- 1015 — у боротьбі за київський престол князь Святополк убив брата Гліба.
- 1698 — щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди
- 1905 — Підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни
- 1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору
- 1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні
- 1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака “На дорозі” — одна з найкращих книг про покоління бітників.
- 1964 — група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні “The House of the Rising Su”.
- 1998 — пісня “If You Tolerate This” групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою довгу історію група Aerosmith очолила американський хіт-парад з піснею “I Don’t Want to Miss a Thing”, саундтреком до фільму “Армагеддон”.
- 2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.
- 2019 — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.
Церковне свято:
Сьогодні церква вшановує день віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.
Згідно з віруваннями, у цей день трирічну Марію привели до Єрусалимського храму. На сходах її зустрів батько Іоанна Предтечі та повів сходами до найсвященнішого місця в храмі. Саме ці сходи і стали символом її шляху до покликання.
Прикмети погоди:
- Якщо сьогодні ясна погода — вся осінь буде сонячною та сухою.
- Коли вечір тихий — осінь буде теплою.
- Якщо журавлі уже відлітають — заморозки будуть зовсім скоро.
Що сьогодні робити заборонено:
- Сьогодні не можна влаштовувати гучні вечірки.
- Також у це свято не можна працювати та виконувати важку роботу.
- Не можна прибирати у домівках.
- Шити та прати білизну також заборонено.
- Також 5 вересня заборонено вкладати церковний шлюб.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Микола, Павло, Євтихій, Єлизавета, Ірина, Каллініком, Лупп (Луп), Флорентій.
- У неділю, 4 вересня, в Україні святкували День митного брокера. Також у цей день над будівлею українського Парламенту вперше вивісили прапор України.