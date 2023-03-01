У ніч на 1 березня українські захисники знищили до 5 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

О 0:13 він сповістив, що звуки вибухів, які чули жителі області — робота ППО. Станом на той момент вже було збиття ворожого БпЛА.

Згодом Лунін написав, що попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Наразі інформація уточнюється.

“Дякуємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!”, — додав голова Полтавської ОВА.

Нагадаємо, що о 12 годині ночі у Києві, Київській області та ще низці північних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу.