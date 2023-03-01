Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.
О 0:13 він сповістив, що звуки вибухів, які чули жителі області — робота ППО. Станом на той момент вже було збиття ворожого БпЛА.
Згодом Лунін написав, що попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Наразі інформація уточнюється.
“Дякуємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!”, — додав голова Полтавської ОВА.
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