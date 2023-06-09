За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, станом на четвертий день після підриву росіянами Каховської ГЕС та затоплення десятка населених пунктів, загинуло 5 осіб, ще 13 – зникли безвісти.

Джерело: Ігор Клименко

Як повідомив міністр, станом на 12:00 9 червня у Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів, з яких 34 – на підконтрольній Україні частині та 14 – на тимчасово окупованій.

Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 осіб. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

Своєю чергою, у Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна особа загинула.

Зауважимо, що за даними Міндовкілля, унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.

Також міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води.