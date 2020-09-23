Деякі речі нашого гардеробу настільки красномовні, що кажуть про нас більше, ніж ми самі. Якщо ви не хочете здаватися старомодним і безнадійним, деяких речей у 2020 році краще уникати.

Що не варто носити сучасному чоловікові?

Створити модний та стильний образ не завжди просто, а от виглядати смішним дуже легко. Якщо ви хочете уникнути зайвої уваги, приберіть з гардероба такі речі:

вузькі джинси;

блискучі сорочки;

куртки з шипами;

спортивні штани;

футболки з глибоким вирізом.

Ще кілька років тому вузькі джинси носили всі: від підлітків до дорослих чоловіків. За цей період стало зрозуміло, що скінні пасують лише худорлявим людям із рівними ногами. В усіх інших випадках вони підкреслюють недоліки й акцентують на них увагу перехожих. Сьогодні оптимальний варіант — прямі, помірно просторі джинси, що звужуються внизу.

Блискучі сорочки, що носили на всі офіційні заходи десять років тому, залишилися лише в анекдотах. Якщо ви не артист сцени, то варто позбутися цього блиску й купити кілька кольорових сорочок, однотонних або з принтом.

Якщо ви плануєте купити куртку чоловічу в 2020 році, то уникайте шкірянок із шипами, застібками та блискавками. Це справжні антитренди року. Краще обрати класичну або міську модель, яка пасує до всього.

Спортивні штани створені для тренувань у спортивному залі, їх також зручно носити вдома. У певний момент чоловіки вирішили перенести ці зручності на вулицю й почали носити спортивні штани скрізь. Нарешті це офіційно визнали моветоном, тому краще обрати для себе денім або звичайні бавовняні штани стилю кежуал на щодень. Спортивки ж мають залишитися вдома або в залі.

Чоловічий одяг, який дратує жінок

Більшість жінок сходиться на думці про те, що глибоке декольте на чоловічій футболці або джемпері — це жахливо. Глибокий виріз може бути частиною образу артиста, зірки, публічної особи, та на щодень він не підходить. Альтернативний варіант — футболка поло або класична, яку можна носити і окремо, і з піджаком. Класика завжди залишається в моді.