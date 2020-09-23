Що не варто носити сучасному чоловікові?
Створити модний та стильний образ не завжди просто, а от виглядати смішним дуже легко. Якщо ви хочете уникнути зайвої уваги, приберіть з гардероба такі речі:
- вузькі джинси;
- блискучі сорочки;
- куртки з шипами;
- спортивні штани;
- футболки з глибоким вирізом.
Ще кілька років тому вузькі джинси носили всі: від підлітків до дорослих чоловіків. За цей період стало зрозуміло, що скінні пасують лише худорлявим людям із рівними ногами. В усіх інших випадках вони підкреслюють недоліки й акцентують на них увагу перехожих. Сьогодні оптимальний варіант — прямі, помірно просторі джинси, що звужуються внизу.
Блискучі сорочки, що носили на всі офіційні заходи десять років тому, залишилися лише в анекдотах. Якщо ви не артист сцени, то варто позбутися цього блиску й купити кілька кольорових сорочок, однотонних або з принтом.
Якщо ви плануєте купити куртку чоловічу в 2020 році, то уникайте шкірянок із шипами, застібками та блискавками. Це справжні антитренди року. Краще обрати класичну або міську модель, яка пасує до всього.
Спортивні штани створені для тренувань у спортивному залі, їх також зручно носити вдома. У певний момент чоловіки вирішили перенести ці зручності на вулицю й почали носити спортивні штани скрізь. Нарешті це офіційно визнали моветоном, тому краще обрати для себе денім або звичайні бавовняні штани стилю кежуал на щодень. Спортивки ж мають залишитися вдома або в залі.
Чоловічий одяг, який дратує жінок
Більшість жінок сходиться на думці про те, що глибоке декольте на чоловічій футболці або джемпері — це жахливо. Глибокий виріз може бути частиною образу артиста, зірки, публічної особи, та на щодень він не підходить. Альтернативний варіант — футболка поло або класична, яку можна носити і окремо, і з піджаком. Класика завжди залишається в моді.