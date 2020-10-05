Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.
1594 — почалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.
1933 — режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру “Березіль” за “націоналізм”.
1939 — кінець польсько-німецької війни.
1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.
1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.
1962 — випущений перший сингл групи The Beatles —”Love Me Do”.
1991 – СРСР підписав першу угоду про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
2009 — вийшов на екрани України фільм “Las Meninas” (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 5 жовтня вшановує пам’ять пророка Іони і священномученика Фоки Синопского, єпископа. Інші назви свята: “День Іони”, “День Фоки”, “Фока-ветроградарь”, “Листопадна”, “Листодер”.
Що сьогодні не можна робити
- Не можна їсти рибу, це вважається гріхом. Також її не можна купувати і продавати.
- Якщо в лісі зустрінете дідка з кошиком, розвертайтеся і йдіть геть від нього, це може бути лісовик.
- Не можна голосно розмовляти і плакати.
- Не можна виходити з дому до світанку.
- Не можна вишивати, в’язати і різати тканину.
Прикмети на 5 жовтня
- Якщо в жовтні чути грім, то зима буде без снігу;
- Якщо ввечері в небі червоний місяць, то буде вітряна погода;
- Якщо на березі ще тримаються листя, то зима буде пізньою;
- Яка погода на Іона, така буде і весь місяць;
- Якщо ввечері тепліше, ніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.
5 жовтня іменини у Макара, Петра, Федора, Фоки, Кузьми, Миколи, Мартіна, Андрія, Олександра, Феофана, Апполінарія і Бартоломея.