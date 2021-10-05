Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають День пішої ходи, День енергоефективності та Міжнародний день боротьби з проституцією.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1594 — Почалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.

1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру “Березіль” за “націоналізм”.

1939 — кінець польсько-німецької війни.

1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.

1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.

1962 — випущений перший сингл групи The Beatles —”Love Me Do”.

2009 — вийшов на екрани України фільм “Las Meninas” (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

Яке сьогодні церковне свято:

5 жовтня віряни вшановують пам’ять старозавітного пророка Іони, який жив у 8 столітті до Різдва Христового.

Прикмети:

Якщо з берези ще не все листя опало, то сніг випаде пізно.

Якщо на сосні шишок мало, то зима буде теплою.

Черемшина і клен оголилися – скоро прийде зима.

Іменини святкують Олександр, Андрій, Веніамін, Іона, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Федір, Фока.