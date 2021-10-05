Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1594 — Почалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.
1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру “Березіль” за “націоналізм”.
1939 — кінець польсько-німецької війни.
1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.
1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.
1962 — випущений перший сингл групи The Beatles —”Love Me Do”.
2009 — вийшов на екрани України фільм “Las Meninas” (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).
Яке сьогодні церковне свято:
5 жовтня віряни вшановують пам’ять старозавітного пророка Іони, який жив у 8 столітті до Різдва Христового.
Прикмети:
Якщо з берези ще не все листя опало, то сніг випаде пізно.
Якщо на сосні шишок мало, то зима буде теплою.
Черемшина і клен оголилися – скоро прийде зима.
Іменини святкують Олександр, Андрій, Веніамін, Іона, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Федір, Фока.