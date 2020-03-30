У Державній прикордонній службі України розповіли, що 50 людей з рейсу Доха-Київ відмовляються проходити обов'язкову обсервацію.

Про це повідомляє представник ДПСУ Андрій Демченко, передає національне агентство “Укрінформ”.

“Урядом України ухвалено зміни, що стосуються того, що люди, які повертаються в Україну, повинні пройти 14-денну обсервацію обов’язково. Сьогодні після другої години ночі прилетіли два рейси з Дохи. До відома людей було доведено нововведення. На цих рейсах прибули близько 350 осіб. На даний час там залишаються близько 50, категорично відмовляються слідувати на обсервацію. Решта вже вирушили”, – говорить Демченко.

Також спікер розповів, що більшість людей, які прибули, були свідомими і пішли на обсервацію без проблем.

Що ж стосується решти 50 людей, ними повинні зайнятися поліцейські.

У Прикордонній службі уточнили, що літак прилетів під час дії рішення уряду про обов’язкову обсервацію.