Про це повідомляє представник ДПСУ Андрій Демченко, передає національне агентство “Укрінформ”.
“Урядом України ухвалено зміни, що стосуються того, що люди, які повертаються в Україну, повинні пройти 14-денну обсервацію обов’язково. Сьогодні після другої години ночі прилетіли два рейси з Дохи. До відома людей було доведено нововведення. На цих рейсах прибули близько 350 осіб. На даний час там залишаються близько 50, категорично відмовляються слідувати на обсервацію. Решта вже вирушили”, – говорить Демченко.
Також спікер розповів, що більшість людей, які прибули, були свідомими і пішли на обсервацію без проблем.
Що ж стосується решти 50 людей, ними повинні зайнятися поліцейські.
У Прикордонній службі уточнили, що літак прилетів під час дії рішення уряду про обов’язкову обсервацію.
- Станом на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання COVID-19.