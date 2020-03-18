До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури" від 19 вересня 2019 року № 113-IX (зі змінами).

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Повідомляється, що надійшло подання нардепів 18 березня.

“Ухвалення цього закону обумовило звуження змісту та обсягу чинних прав громадян, ввело дуалізм правових основ організації та діяльності прокуратури України, статус прокурорів”, – вважають нардепи.

Нагадаємо, зазначений закон був ініційований Володимиром Зеленським, зареєстрований в парламенті 29 серпня і прийнятий ВРУ за скороченою процедурою вже 9 вересня.

У вересні стартувала реформа прокуратури, яка передбачає, зокрема, проведення атестації прокурорів. Співробітники, які пройшли її, можуть бути працевлаштовані до новоствореного органу — Офісу Генерального прокурора.

Перший етап атестації не пройшли чверть прокурорів ГПУ. Так, успішно склали іспит (тобто набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) 795 осіб із 988.