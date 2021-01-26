До кінця 2022 року в Україні планують вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 щонайменше 50% населення.

Про це поінформував сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

Шмигаль нагадав, що “дорожня карта” вакцинації включає 5 етапів:

1. Перший етап. Вакцинація людей із критичним ризиком інфікування. Це: медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на коронавірус; особи, які проживають у будинках для літніх людей; військовослужбовці, які перебувають у зоні ООС. На цьому етапі планується вакцинувати 367 тисяч осіб.

2. Другий етап. Вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком. Це: соцпрацівники, люди старше 80 років, інші медпрацівники. Планується охопити вакциною 2 млн 540 тисяч осіб.

3. Третій етап. Вакцинація людей із високим ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності країни. Це: співробітники ДСНС, Національної поліції, СБУ, вчителі, інші категорії. Планується охопити 7,2 млн осіб.

4. Четвертий етап. Вакцинація людей із підвищеним ризиком інфікування. Це: люди у віці від 60 років, дорослі із супутніми захворюваннями.

5. П’ятий етап. Вакцинація інших категорій населення, які не входять до числа пріоритетних груп.

“Загальна мета дорожньої карти – це охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року”, – повідомив Шмигаль.

Він запевнив, що зараз Уряд “продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання кампанії з вакцинації”.

“Першочергово це стосується логістичної складової, формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення. Визначені всі відповідальні на місцях – процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров’я”, – розповів Шмигаль.

За його словами, на першому етапі вакцинацію проводитимуть “спеціальні мобільні бригади”, склад яких “сформований поіменно”. Кількість таких бригад перевищуватиме 500.

Надалі вакцинація буде проводитися в більш ніж 4000 пунктах щеплень.

“Для належної мотивації зараз спільно з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації проти COVID-19”, – розповів голова Кабміну.