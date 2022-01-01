Для підвищення настрою та мотивації на початку 2022 року #Букви зібрали для вас 50 порад, які допоможуть дещо поліпшити чи урізноманітнити життя, не докладаючи великих зусиль.

Про це повідомляють #Букви.

1 Сумніваєтесь перед тим, як зробити покупку? Зачекайте 72 години, перш ніж щось придбати.

2 Порада: найшвидша черга в супермаркеті завжди стоїть за найповнішим візком (привітання, оплата та пакування займають більше часу, ніж ви думаєте).

3 У кожного є сліпа зона інтелекту, коли ми сперечаємося. Зрозумійте, яка ваша та запам’ятайте її.

4 Надішліть голосове повідомлення замість текстового. Адже, воно звучатиме, як особистий мініподкаст.

5 Правильно облаштуйте освітлення: вимкніть верхнє, увімкніть багато ламп, але не забувайте вимикати, коли виходите з кімнати.

6 Зберігайте малюнки та картини ваших дітей. Помістіть їх роботи у рамки.

7 Повторно використовуйте всі поліетиленові пакети. Велику частину пакувань, які ви не можете використовувати повторно, можна віддати для перероблювання.

8 Не можете заснути? Спробуйте перед сном ванну з маслом лаванди.

9 Смійтеся над власними жартами.

10 Установіть часові обмеження для програм на телефоні. Використовуйте додатки лише за призначенням та протягом відведеного часу.

11 Якщо можливо, підійміться сходами.

12 Ставте запитання та уважно слухайте відповіді.

13 Побудуйте контакт з природою: постійте босоніж на траві кілька хвилин – навіть коли прохолодно.

14 Долучайтеся до читацької спільноти місцевої бібліотеки.

15 Вийдіть на прогулянку без телефона.

16 Якщо ви їдете менше ніж за кілометр, пройдіться пішки або візьміть велосипед. Близько половини автомобільних поїздок становить менш ніж три кілометри.

17 Надсилайте листівки зі своїх свят, відпусток або просто так.

18 Видаліть Twitter.

19 Якщо ви знайдете предмет одягу, який вам подобається, і впевнені, що будете носити його вічно, купіть три.

20 Спробуйте прийняти холодний душ (від 30 секунд до двох хвилин) перед гарячим. Це корисно для вашого здоров’я – як фізичного, так і психічного.

21 Виймайте навушники під час прогулянки – слухайте світ.

22 Привітайтеся зі своїми сусідами.

23 Несподівано подзвоніть старому другу.

24 Лягайте спати раніше, але без телефону.

25 Висушіть кухонне приладдя ганчіркою.

26 Не зберігайте речі для “кращого”. Носіть, аби насолоджуватися ними.

27 Подумайте про свою поставу: не сутультеся.

28 Вимкніть соцмережі у відпустці.

29 Поважайте молодших.

30 Зберігайте ключі на одному місці.

31 Орендуйте, а не купуйте костюм/сукню для майбутнього весілля, навіть, якщо це ваше власне.

32 Завжди беріть додатковий вихідний після свята.

33 Ігноруйте алгоритми – слухайте музику, яка виходить за межі вашого звичного смаку.

34 Вивчіть танець у TikTok.

35 Приготуйте те, чого ніколи раніше не куштували.

36 Приєднуйтесь до групи зі збирання сміття.

37 Навчіться глибоко дихати: вдихати через ніс, видихати через рот, роблячи видих довшим, ніж вдих.

38 Купіть велосипед та користуйтеся ним.

39 Ввічливо відмовтеся від запрошень, якщо не хочете йти.

40 Не дивіться на телефон під час вечері.

41 Зробіть те, що давно відкладали.

42 Робіть компліменти широко й вільно.

43 Слухайте альбоми, які любили в підлітковому віці.

44 Заведіть собі друга з іншого покоління.

45 Для миттєвої бадьорості одягніть жовтий колір.

46 Замість того, щоб купувати ранкову каву, налаштуйте щоденний переказ на цю суму з поточного на ощадний рахунок.

47 Зробіть щось з нуля. Найкраще, якщо це те, що ви зазвичай купуєте, наприклад, сукню чи сумку, десерт тощо.

48 Купіть газету.

49 Влаштовуйте вечірні прогулянки.

50 Виперіть ту річ, яку ніколи не чистили.