У понеділок, 24 лютого, 500 найбагатших людей світу втратили сумарно 139 мільярдів доларів на тлі коливань фондових ринків через вплив коронавірусу на світову економіку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це максимальне падіння ринкових індексів з 2016 року.

Індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average впали більш ніж на 3% за день, а це максимум за два роки.

Зокрема, Бернар Арно, власник компанії Louis Vuitton Moët Hennessy, а також засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос втратили більше 4,8 млрд доларів кожен.

Амансіо Ортега, іспанська мільярдер і власник торгової компанії Zara Inditex SA втратив 4 мільярди доларів.

Статки інших багатіїв з першої десятки скоротилися як мінімум на 2,3 мільярди доларів.

На території Китаю, де зафіксовано спалах коронавірусу, продається 40% товарів компанії Арно.

Зниження ринку особливо сильно вдарило по акціях операторів круїзних ліній: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. і Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Вони впали приблизно на 9%.

Чистий капітал керівника круїзної компанії Carnival Міккі Арісона впав на 406 млн доларів, до 10,6 млрд доларів. Це пов’язано зі спалахом коронавірусу на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії.