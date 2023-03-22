НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Як повідомляється, сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над АТ “ОПЗ”, становить понад 2 млрд грн.

Зазначено, що серед учасників злочину:

голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ “Одеський припортовий завод” (у різні періоди);

в.о. керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”;

два власники ТОВ – переможця аукціону на “ОПЗ”;

дві фізичні особи – співучасники злочину.

Наголошено, що НАБУ та САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший – щодо корупції на “Одеському припортовому заводі” (99,56% акцій належить державі). На початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання “лояльних” членів наглядової ради “ОПЗ”, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Як наголосили в НАБУ, підозрювані – тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ “ОПЗ”, два власники ТОВ – упродовж травня 2020 – жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ “ОПЗ” та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії.

Проте, коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати і підписали договір з наперед визначеним ТОВ, яке погодилося працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини. Як наслідок, “ОПЗ” понесло непередбачені договором витрати на суму понад 80 млн грн.

Також додається, що другий епізод стосується Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Сенниченка також звинувачують у призначенні лояльного в.о. директора, який протягом 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із чеською компанією, підконтрольною раднику голови ФДМУ, за заниженими цінами.

“Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн”, – пояснили у пресслужбі.