У межах розслідування кримінального провадження передано на користь Збройних сил України 500 млн гривень, які належали колаборанту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у взаємодії з представниками незаконно створених окупаційних органів влади так званої “ЛНР” здійснив перереєстрацію товариства у реєстраційних та податкових органах окупаційної влади.

Надалі зловмисник намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків, розміщених в одному з банків в Україні.

У межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника арештовано, а кошти, розміщені на них обсягом близько 500 млн грн, передано на користь Збройних сил України.

Варто зазначити, що нещодавно за ініціативи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) українські розвідники отримали 5 мільйонів доларів, які були арештовані в межах розслідування кримінального провадження щодо колишнього міністра аграрної політики та продовольства України.

Колишній очільник міністерства підозрюється у заволодінні коштами Аграрного фонду України, виділеними на закупівлю цукру-піску: “Загалом, за перше півріччя поточного року майже 460 млн грн [застави та арештованих активів у справах НАБУ і САП] було перераховано на потреби Збройних сил України”, — розповіли в НАБУ.