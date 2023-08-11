За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди військовослужбовцем однієї з військових частин.
За даними слідства, за 5000 доларів США він пообіцяв військовозобов’язаному допомогти з оформленням медичних документів та визнання його непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації, використавши особисті зв’язки з працівниками військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП.
10.08.2023 під час одержання вказаної суми військовослужбовця затримано правоохоронцями. Суму одержаної неправомірної вигоди вилучено у ході проведення слідчих дій.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону