Про це свідчать результати опитування CNN, проведеного SSRS.
51% американців підтримують рішення щодо імпічменту, в той час як 45% виступають проти.
При цьому, 7 з 10 американців (69%) заявляють, що майбутній судовий розгляд в Сенаті має включати свідчення нових свідків, які не давали свідчень під час розслідування імпічменту Палатою представників.
Варто зазначити, що більшість американців, 58%, вірять тим доказам і свідченням свідків, які вказують на те, що Трамп скористався своїм становищем і тиснув на Україну, щоб отримати власну вигоду у вигляді початку розслідування проти сім’ї Байденів. 57% вірять тільки в те, що Трамп перешкоджав Палаті представників під час розслідування імпічменту.
Опитування проводилося по телефону. У американців запитували про їх думку щодо імпічменту з того часу, як відповідні документи відправили з Палати представників в Сенат.
Тим часом в Сенаті демократи намагаються знайти підтримку хоча б у чотирьох республіканців, щоб проголосувати за імпічмент, змістивши Трампа з займаної посади. Серед них, 89% демократів виступають категорично за імпічмент, тоді як аналогічну позицію підтримують тільки 8% республіканців.
Цікаво, що, коли процес імпічменту стартував, 32% американців вважали, що ця історія допоможе Трампу стати президентом вдруге. Тепер їх число знизилося до 28%.
У грудні 54% республіканців говорили, що процес імпічменту допоможе Трампу на президентських виборах, а тепер ця цифра становить 46%, а частка тих, хто говорить, що це не має значення, зросла до 45% з 32%.
При цьому, рейтинг схвалення політики Трампа в цілому залишається на тому ж рівні, що і в грудні: 43% схвалюють, а 53% не схвалюють.
Нагадаємо, 10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі щодо його імпічменту. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.
- 16 cічня у Сенаті Сполучених Штатів Америки було офіційно розпочато процес імпічменту президенту Дональду Трампу.
- Розгляд справи щодо імпічмента президента США Дональда Трампа в Сенаті по суті розпочнеться 21 січня, а саме голосування відбудеться приблизно через два тижні.
- Захисники президента США Дональда Трампа опублікували судовий меморандум, в якому закликали Сенат відхилити звинувачення Конгресу проти нього.