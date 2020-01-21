Про це свідчать результати опитування CNN, проведеного SSRS.

51% американців підтримують рішення щодо імпічменту, в той час як 45% виступають проти.

При цьому, 7 з 10 американців (69%) заявляють, що майбутній судовий розгляд в Сенаті має включати свідчення нових свідків, які не давали свідчень під час розслідування імпічменту Палатою представників.

Варто зазначити, що більшість американців, 58%, вірять тим доказам і свідченням свідків, які вказують на те, що Трамп скористався своїм становищем і тиснув на Україну, щоб отримати власну вигоду у вигляді початку розслідування проти сім’ї Байденів. 57% вірять тільки в те, що Трамп перешкоджав Палаті представників під час розслідування імпічменту.

Опитування проводилося по телефону. У американців запитували про їх думку щодо імпічменту з того часу, як відповідні документи відправили з Палати представників в Сенат.

Тим часом в Сенаті демократи намагаються знайти підтримку хоча б у чотирьох республіканців, щоб проголосувати за імпічмент, змістивши Трампа з займаної посади. Серед них, 89% демократів виступають категорично за імпічмент, тоді як аналогічну позицію підтримують тільки 8% республіканців.

Цікаво, що, коли процес імпічменту стартував, 32% американців вважали, що ця історія допоможе Трампу стати президентом вдруге. Тепер їх число знизилося до 28%.

У грудні 54% республіканців говорили, що процес імпічменту допоможе Трампу на президентських виборах, а тепер ця цифра становить 46%, а частка тих, хто говорить, що це не має значення, зросла до 45% з 32%.

При цьому, рейтинг схвалення політики Трампа в цілому залишається на тому ж рівні, що і в грудні: 43% схвалюють, а 53% не схвалюють.

Нагадаємо, 10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі щодо його імпічменту. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.