Понад пів сотні депутатів поставили підписи під заявою з вимогою припинити дискредитацію Революції Гідності і відправити колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова у відставку з посади заступника голови ДБР.

Про це написала народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook.

“Тільки 51 депутат зважився поставити підпис під заявою про репресії проти Тетяни Чорновол з вимогою відставки адвоката Януковича Бабікова. Ми дякуємо кожному, хто підписався, усвідомлюючи нашу спільну відповідальність зупинити реванш”, – написала вона.

У тексті заяви сказано, що “кримінальна справа проти Тетяни Чорновол – це спроба атакувати і перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність, це – вимагання влаштувати російське судилище над усіма учасниками Майдану, це – промовиста ознака реваншу, це – черговий замах на геополітичний курс й історичний вибір України, на наше прагнення відстояти незалежність від Москви, вступити в Європейський Союз і НАТО”.

Серед вимог до влади, зазначених у заяві – “припинити політичні переслідування учасників і практику порушення політично мотивованих справ проти учасників Майдану; відмовитися від спроб скасувати амністію для учасників масових протестів у листопаді 2013 – лютому 2014 років; звільнити адвоката Януковича Олександра Бабікова з посади першого заступника директора Державного бюро розслідувань; звільнити працівників ДБР та Генеральної прокуратури України, причетних до фабрикації справ проти Тетяни Чорновол та інших учасників Революції Гідності; провести прозорий конкурс на посаду директора Державного бюро розслідувань” та інші.

Заяву підписали народні депутати від “ЄС” Петро Порошенко, Артур Герасимов, Софія Федина, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ніна Южаніна, Ірина Фріз, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Яна Зінкевич, Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський, Володимир Ар’єв, Андрій Парубій, Степан Кубів, Вікторія Сюмар, Олексій Гончаренко, член депутатської групи “Довіра” Павло Бакунець, позафракційна Оксана Савчук, депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин, 2 нардепи від “Слуги народу” – Святослав Юраш та Ірина Верещук та інші.