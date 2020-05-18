Про це свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”.
Так, третина населення оцінюють напрямок руху країни як правильне, а половина – як неправильне, ще 17% не змогли відповісти.
Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Зеленського і партії “Слуга народу”.
Варто зазначити, що у вересні 2019 року, після позачергових парламентських виборів, 55% респондентів були впевнені в правильності руху країни.
Соцопитування проводилося в період 12-13 травня 2020. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з впровадженням комп’ютера. Опитано 3000 респондентів.
- У квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 44% тих (у березні – 46%), хто знає політика.