Більше половини українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. У вересні 2019 року всього лише 18% українців так вважали.

Про це свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”.

Так, третина населення оцінюють напрямок руху країни як правильне, а половина – як неправильне, ще 17% не змогли відповісти.

Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Зеленського і партії “Слуга народу”.

Варто зазначити, що у вересні 2019 року, після позачергових парламентських виборів, 55% респондентів були впевнені в правильності руху країни.

Соцопитування проводилося в період 12-13 травня 2020. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з впровадженням комп’ютера. Опитано 3000 респондентів.