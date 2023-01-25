Протягом минулої доби, 24 січня, ворог завдав 52 удари по території Херсонської області. Внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. Крім того, за даними ОВА, одна особа загинула.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

Янушевич зауважив, що від ворожих обстрілів постраждали мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. авіації, також по області завдано ракетних ударів.

Водночас Херсон росіяни обстріляли 12 разів. Там ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 6 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, додав голова ОВА.