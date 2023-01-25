Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

Янушевич зауважив, що від ворожих обстрілів постраждали мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. авіації, також по області завдано ракетних ударів.

Водночас Херсон росіяни обстріляли 12 разів. Там ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 6 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, додав голова ОВА.