Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
“Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% росіян мали друзів або родичів, які брали участь в так званій “спеціальній військовій операції”, – зазначили у Міноборони Великої Британії.
За даними британської розвідки, голова російської депутатської групи, яка займається так званою “спеціальною військовою операцією” в Україні, Андрій Турчак 16 лютого 2023 року заявив, що група представила звіт президенту Росії Путіну.
У розвідці припустили, що звіт, ймовірно, охопить такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Зокрема це питанням стане більш актуальним, якщо відбудеться подальша мобілізація (оголошена чи прихована).
У британській розвідці зазначили, що Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації, яке заплановано на 21 лютого 2023 рік.
Зуважимо, що в Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 – лише за останню добу.
- З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія та сили приватної військової компанії “Вагнер”, ймовірно, втратили до 200 тисяч осіб, з яких близько 60 тисяч убитими.
- Експерти Інституту вивчення війни зазначали, що для продовження тривалої війни проти України Кремлю знадобиться оборонно-промисловий комплекс сусідньої Білорусі.
- Нині російська армія стала втрачати найбільше особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Пріоритетом ЗС РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.