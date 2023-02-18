За даними російського опитування, проведеного у грудні 2022 року, 52% громадян РФ мали друзів або родичів, які брали участь у широкомасштабній війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

“Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% росіян мали друзів або родичів, які брали участь в так званій “спеціальній військовій операції”, – зазначили у Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, голова російської депутатської групи, яка займається так званою “спеціальною військовою операцією” в Україні, Андрій Турчак 16 лютого 2023 року заявив, що група представила звіт президенту Росії Путіну.

У розвідці припустили, що звіт, ймовірно, охопить такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Зокрема це питанням стане більш актуальним, якщо відбудеться подальша мобілізація (оголошена чи прихована).

У британській розвідці зазначили, що Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації, яке заплановано на 21 лютого 2023 рік.

Зуважимо, що в Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 – лише за останню добу.