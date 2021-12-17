Про це повідомляють #Букви з посиланням на дослідження Українського інституту майбутнього “Підсумки та прогнози 2021-22”.
Згідно з результатами дослідження, 27% респондентів відповіли, що їхній фінансовий стан за рік значно погіршився, 25% — скоріше погіршився. 36% опитаних заявили, що їхній фінансовий стан не змінився жодним чином.
8% опитаних відповіли, що їхній фінансове становище у 2021 році швидше поліпшилося. Про значні поліпшення добробуту заявили 2% респондентів, ще 2% не змогли відповісти на запитання.
- Нагадаємо, що майже 66% українців переконані в тому, що Україна розвивається у хибному напрямі – згідно з соціологічними опитуваннями, це переконання дедалі зростає.
- Також понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.
- Майже кожен третій українець вживає алкогольні напої. При цьому щодня випиває лише 1% повнолітніх громадян.
- Якби найближчим часом відбулися вибори президента, найбільше українців віддали б свої голоси за Володимира Зеленського та Петра Порошенка.