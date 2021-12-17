Про це повідомляють #Букви з посиланням на дослідження Українського інституту майбутнього “Підсумки та прогнози 2021-22”.

Інфографіка: Український інститут майбутнього

Згідно з результатами дослідження, 27% респондентів відповіли, що їхній фінансовий стан за рік значно погіршився, 25% — скоріше погіршився. 36% опитаних заявили, що їхній фінансовий стан не змінився жодним чином.

8% опитаних відповіли, що їхній фінансове  становище  у 2021 році швидше поліпшилося. Про значні поліпшення добробуту заявили 2% респондентів, ще 2% не змогли відповісти на запитання.