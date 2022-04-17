Сьогодні – 53 доба російсько-українського протистояння по всій території України. Росія продовжує накопичення своїх військ для завдання удару по Східних регіонах – але в російських військових є значні проблеми із забезпеченням.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Російські війська на українській території мають значні проблеми із забезпеченням, однак мають значні запаси боєкомплектів.

В російських військових на лінії зіткнення росте невдоволення особового складу – зокрема, причиною є відсутність ротації, неякісна техніка та пальне, значні проблеми з харчуванням.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів. На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил противника немає, РФ продовжує часткове блокування Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.

На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення – військове командування це заохочує.

На території Донецької та Луганської областей протягом доби ЗСУ відбили десять атак ворога, знищили п’ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.