Його історію розказало видання The New York Times.
“Мені було так добре… Я просто хотів заблокувати у своїй свідомості все, пандемію, все”, – поділився він враженнями про перший стрибок.
Цікаво, що О’Конор стрибав в озеро влітку, коли вода була теплою, а також взимку, коли було морозно.
Day 365- Jeff Tweedy #greatlakejumper @civl pic.twitter.com/aZpJrKl4wz
— Great Lake Jumper (@TheRealDtox) June 13, 2021
За останніми стрибками О’Конора спостерігали члени його родини, друзі, випадкові знайомі, рибаки й так далі.
Коли О’Конор стрибав, він почав запрошувати музичні групи, в яких не було роботи через пандемію.
Щодня після стрибка О’Конор публікував відповідне відео в соціальних мережах. Сюжети збирали тисячі переглядів. З приходом популярності, він пропонував підписникам футболки з надписами.
- Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.
- Раніше повідомлялося, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.