53-річний містер О'Конор впродовж року щодня стрибав у прісноводне озеро Мічиган. Спочатку, він робив це, аби не думати про пандемію, але згодом - створив сторінку в соцмережах і перетворив стрибки в челендж.

Його історію розказало видання The New York Times.

“Мені було так добре… Я просто хотів заблокувати у своїй свідомості все, пандемію, все”, – поділився він враженнями про перший стрибок.

Цікаво, що О’Конор стрибав в озеро влітку, коли вода була теплою, а також взимку, коли було морозно.

За останніми стрибками О’Конора спостерігали члени його родини, друзі, випадкові знайомі, рибаки й так далі.

Коли О’Конор стрибав, він почав запрошувати музичні групи, в яких не було роботи через пандемію.

Щодня після стрибка О’Конор публікував відповідне відео в соціальних мережах. Сюжети збирали тисячі переглядів. З приходом популярності, він пропонував підписникам футболки з надписами.

Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.