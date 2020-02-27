Ряд народних депутатів України оскаржили в Конституційному суді положення законів, що стосуються обробки персональних даних та верифікації державних виплат.

Про це поінформували в прес-службі КСУ.

Подання направили 54 нардепи – представники “Опозиційної платформи – За життя” і “Батьківщини” (на чолі з Юлією Тимошенко).

“До Конституційного суду України 26 лютого надійшло конституційне подання 54 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень деяких законів щодо отримання та обробки персональних даних та здійснення верифікації та моніторингу державних виплат”, – йдеться в повідомленні.

Нардепи просять визнати такими, що не відповідають Конституції України, окремі положення 12 законів.

Йдеться, зокрема, про закони: “Про верифікацію і моніторинг державних виплат” (який передбачає масштабну перевірку соціальних виплат українцям), “Про банки і банківську діяльність”, “Про державну прикордонну службу України”, “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, “Про державний реєстр виборців” та інших.

Головною претензією нардепів до закону про верифікацію держвиплат є те, що він передбачає обробку конфіденційної інформації без згоди особи. Відзначається, що згідно з Конституцією України, це допускається тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Депутати наголошують, що закон, ухвалений 3 грудня минулого року, не відповідає “легітимній меті, яка б дозволяла збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди”.

У поданні зазначено, що в 2017 році під час верифікації житлових субсидій було виявлено тільки 3,1 млн гривень порушень (із загальної суми в більш ніж 71 млрд гривень).

“Тобто економічний ефект від верифікації житлових субсидій у 2017 році (без даних за 2 місяці) становив лише 0,004 % від витрат на ці цілі”, – йдеться в документі.

Також наголошується, що закон не розкриває повноваження Міністерства фінансів щодо верифікації і не конкретизує перелік держвиплат, які можуть бути предметом верифікації.

У зв’язку із цим народні обранці просять визнати неконституційними положення в 12 законах, пов’язані з верифікацією соціальних виплат.

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