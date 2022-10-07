Про це він написав у своєму Twitter.
“Проєкт резолюції “Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй” подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут”, — написав Кислиця.
Він також опублікував перелік 55 країн, які готові підтримати резолюцію: “Це дивовижна цифра, і вона продовжує зростати”, – додав представник в ООН.
Draft resolution Territorial Integrity of Ukraine: Defending the Principles of the Charter of the United Nations is uploaded and the UN Members join the cosponsorship to reject this blatant attempt to destroy the Charter. It’s already an impressive number and counting pic.twitter.com/m1cHnF7sGh
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 7, 2022
ДОВІДКА: росіянам вдалось тимчасово окупувати майже всю Луганську область, а також населені пункти Донецької, Херсонської (зокрема і сам Херсон) та Запорізької областей.
Після невдач армії РФ на Харківщині президент РФ Володимир Путін вирішив анексувати ці чотири області. Черговий “референдум” на тимчасово окупованих територіях провели наприкінці вересня і за декілька днів російська влада “приєднала” до складу РФ низку українських територій.
- 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що люди із так званих “ДНР” та “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей стають назавжди громадянами РФ. А також закликав Київ повернутися за стіл переговорів.