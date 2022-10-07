Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що 55 держав-членів Організації Об'єднаних Націй готові підтримати резолюцію, що засуджує так звані "референдуми" в Україні.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Проєкт резолюції “Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй” подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут”, — написав Кислиця.

Він також опублікував перелік 55 країн, які готові підтримати резолюцію: “Це дивовижна цифра, і вона продовжує зростати”, – додав представник в ООН.

Draft resolution Territorial Integrity of Ukraine: Defending the Principles of the Charter of the United Nations is uploaded and the UN Members join the cosponsorship to reject this blatant attempt to destroy the Charter. It’s already an impressive number and counting pic.twitter.com/m1cHnF7sGh — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 7, 2022

ДОВІДКА: росіянам вдалось тимчасово окупувати майже всю Луганську область, а також населені пункти Донецької, Херсонської (зокрема і сам Херсон) та Запорізької областей.

Після невдач армії РФ на Харківщині президент РФ Володимир Путін вирішив анексувати ці чотири області. Черговий “референдум” на тимчасово окупованих територіях провели наприкінці вересня і за декілька днів російська влада “приєднала” до складу РФ низку українських територій.