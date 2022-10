Про це він написав у своєму Twitter.

Він також опублікував перелік 55 країн, які готові підтримати резолюцію: “Це дивовижна цифра, і вона продовжує зростати”, – додав представник в ООН.

Draft resolution Territorial Integrity of Ukraine: Defending the Principles of the Charter of the United Nations is uploaded and the UN Members join the cosponsorship to reject this blatant attempt to destroy the Charter. It’s already an impressive number and counting pic.twitter.com/m1cHnF7sGh

