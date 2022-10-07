Про це він написав у своєму Twitter.

“Проєкт резолюції “Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй” подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут”, — написав Кислиця.

Він також опублікував перелік 55 країн, які готові підтримати резолюцію: “Це дивовижна цифра, і вона продовжує зростати”, – додав представник в ООН.

ДОВІДКА: росіянам вдалось тимчасово окупувати майже всю Луганську область, а також населені пункти Донецької, Херсонської (зокрема і сам Херсон) та Запорізької областей.

Після невдач армії РФ на Харківщині президент РФ Володимир Путін вирішив анексувати ці чотири області. Черговий “референдум” на тимчасово окупованих територіях провели наприкінці вересня і за декілька днів російська влада “приєднала” до складу РФ низку українських територій.