Більш ніж половині українців особистих заощаджень вистачить менш ніж на місяць за умови припинення доходів.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-12 квітня 2020 року.

“55 % опитаних зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше аніж на місяць. 17 % зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2-ох місяців, 8 % – до 3-ох місяців. 9 % – до півроку і більше”, – йдеться в результатах дослідження.

Крім того, 82 % респондентів заявили, що почали економити кошти під час карантину, введеного через спалах коронавірусу. Ще 16 % повідомили, що не роблять цього. Останніх більше серед чоловіків і більш забезпечених громадян.

Відносна більшість опитаних (37 %) заявили, що в разі втрати джерела доходу швидше за все будуть шукати роботу або підробіток. Ще 15 % намагатимуться позичити у близьких і рідних, а 10 % відзначили, що вийдуть на акції протесту або бунти.

Крім того, 4 % готові взяти позику у фінансових установах, а 16 % повідомили, що у них не може виникнути ситуації втрати доходів. Пошуком роботи або підробітку при втраті джерела доходів більше націлені займатися чоловіки, молоді і більш забезпечені респонденти. На акції протесту готові вийти респонденти старшого віку і бідніші.

Серед тих, хто мав роботу до введення карантину, 40 % відзначили, що продовжують працювати в звичайному режимі після введення обмежень. Ще 23 % – працюють дистанційно, 11% – пішли у відпустку, 18% – перебувають у відпустці за власним бажанням. У той же час 8% опитаних втратили роботу.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.