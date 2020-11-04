Більш ніж половина українців негативно ставляться до можливого скасування безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Побоювання з приводу можливого скасування “безвізу” виникли після скандального рішення Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за помилкове декларування.

Так, 55% опитаних заявили, що негативно ставляться до можливого скасування “безвізу” з ЄС.

І тільки 11% респондентів повідомили, що їхнє ставлення – позитивне, а 31% ставляться нейтрально.

“Найбільш негативно ставляться до можливого скасування “безвізу” молодь, мешканці столиці та Заходу, прихильники “Європейської Солідарності”, “Свободи”, “Голосу” і партії “Слуга народу”, – відзначають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Терміни проведення опитування: 2-3 листопада 2020 року.