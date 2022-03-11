Більшість жителів Німеччини виступають за те, щоб ФРН відмовилась від нафти та газу з Російської Федерації у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє Tagesspiegel/AFP, посилаючись на результати соцопитування, проведеного Politbarometer для ZDF.

Результати опитування свідчать, що 55% німців – проти подальшого експорту нафти та газу з Росії, навіть якщо після цього виникнуть деякі проблеми з постачанням.

Водночас 39% – проти таких антиросійських санкцій.

Більшість прихильників відмови від російських енергоресурсів складають виборці SPD, ХДС-ХСС та “Зелених”. А от серед виборців “Вільних демократів”, правопопулістської AfD та Лівих більшість впевнені, що ФРН повинна продовжувати купувати нафту та газ у РФ.

Також німців запитали, чи підтримують вони постачання зброї Україні, і 67% підтримали це рішення. Проти – 29%.

Водночас 63% опитаних зауважили, що проти того, аби Україні передавали важке озброєння (до прикладу танки), а от 31% – за.

Окрім цього, 47% опитаних німців заявили, що вважають правильними жорсткі антиросійські санкції, хоча це також вдарило і по Європі. 38% респондентів вважають, що потрібно запровадити суворіші санкції, а 11% – що нинішні санкції занадто жорсткі.

75% опитаних хвилюються, що війна в Україні торкнеться Європи, а 24% у це не вірять. Також 67% припускають, що президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, а 31% не вірять у можливість такого розвитку подій.

Опитування проводилося аналітичною групою Politbarometer серед 1345 випадково обраних респондентів методом телефонного інтерв’ю 8-10 березня.