Про це повідомляє Tagesspiegel/AFP, посилаючись на результати соцопитування, проведеного Politbarometer для ZDF.
Результати опитування свідчать, що 55% німців – проти подальшого експорту нафти та газу з Росії, навіть якщо після цього виникнуть деякі проблеми з постачанням.
Водночас 39% – проти таких антиросійських санкцій.
Більшість прихильників відмови від російських енергоресурсів складають виборці SPD, ХДС-ХСС та “Зелених”. А от серед виборців “Вільних демократів”, правопопулістської AfD та Лівих більшість впевнені, що ФРН повинна продовжувати купувати нафту та газ у РФ.
Також німців запитали, чи підтримують вони постачання зброї Україні, і 67% підтримали це рішення. Проти – 29%.
Водночас 63% опитаних зауважили, що проти того, аби Україні передавали важке озброєння (до прикладу танки), а от 31% – за.
Окрім цього, 47% опитаних німців заявили, що вважають правильними жорсткі антиросійські санкції, хоча це також вдарило і по Європі. 38% респондентів вважають, що потрібно запровадити суворіші санкції, а 11% – що нинішні санкції занадто жорсткі.
75% опитаних хвилюються, що війна в Україні торкнеться Європи, а 24% у це не вірять. Також 67% припускають, що президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, а 31% не вірять у можливість такого розвитку подій.
Опитування проводилося аналітичною групою Politbarometer серед 1345 випадково обраних респондентів методом телефонного інтерв’ю 8-10 березня.
- Нагадаємо, Німеччина намагається перешкодити розширенню санкцій Європейського союзу проти РФ на “Сбербанк” та енергетичну галузь.
- Раніше прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його країна підтримає санкції проти РФ, яка розпочала війну в Україні, проте якщо йтиметься про запровадження обмежень проти російських нафти та газу – Болгарія буде проти.