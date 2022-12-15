Станом на 1 грудня 2022 року через свою професійну діяльність 533 журналісти перебувають за ґратами.

Відповідний звіт щодо насильства й зловживань, допущених до журналістів в усьому світі опублікували “Репортери без кордонів” (RSF).

Це на 13,4% більше, ніж у 2021 році. Також у RSF зауважили, що раніше ніколи не фіксували такої великої кількості ув’язнених журналісток. Наразі 78 медійниць позбавили волі. Це майже на 30% більше, ніж торік.

Серед країн, які продовжують ув’язнювати журналістів лідирує Китай. Наразі у його в’язницях знаходиться 110 осіб. Наприклад, журналістка-фрілансерка Хуан Сюецінь, яка висвітлювала корупцію, промислове забруднення та домагання до жінок.

Також під репресіями перебуває журналістика Ірану, де із початку протестів затримали 47 журналістів, серед яких журналістки Нілуфар Хамеді й Елах Мохаммаді. Вони писали про смерть Махси Аміні. Зараз їм загрожує смертна кара.

У 2022 році через свою професійну діяльність загинули 57 журналістів. Це на 18,8% більше, як порівняти з 2021 роком. Не менше 65 медійників утримуються в заручниках, а 49 вважають зниклими безвісти.