Суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох кримських татар "третьої Бахчисарайської групи" у справі "Хізб ут-Тахрір" до ув'язнення на строк від 12 до 17 років.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“56 років позбавлення волі на чотирьох! Такий незаконний вирок ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону стосовно учасників так званої “третьої бахчисарайської групи”, звинувативши їх за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії (організація й участь в діяльності терористичної організації)”, – йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші співгромадяни отримали тривалі строки відбування покарання у колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров – 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років.

“Вражає нікчемність і надуманість “доказів”, наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях. Цинізм та брехня з боку РФ призвели до того, що кримські родини залишилися без годувальників, а одна з них – одразу без трьох: Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем Сейтмеметов – їхній дядько по материнській лінії. Амет Сулейманов — людина з інвалідністю, потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем. Для нього 12 років колонії суворого режиму рівнозначно смерті”, – зазначила вона.

Омбудсмен засудила незаконний вирок щодо громадян України та закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.

“Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини”, – резюмувала вона.