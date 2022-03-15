Згідно з соціологічними дослідженнями, 56% українців переконані, що головною метою широкомасштабної війни РФ проти України є повне знищення українців як народу.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Думка, що метою Кремля є знищення українців, є панівною по всіх регіонах нашої держави.

Ще половина переконані: метою нападу Росії є повна окупація України та її приєднання до РФ.

15-17% вважають, що агресор ставить собі за мету просто змінити політичний курс України та запобігти розміщенню баз НАТО на нашій території.

10% переконані: основним мотивом вторгнення є знищення військової інфраструктури; 5% вважають, що так РФ провокує НАТО на розв’язання війни.

Лише 2% переконані, що метою Росії є захист російськомовних жителів України.

Наразі абсолютна більшість – 93% опитаних – підтримують ініціативу надання постраждалим від вторгнення РФ містам статусу міста-героя. 92% підтримують перейменування вулиць на честь Героїв, які зараз боронять Україну. Таку ініціативу підтримують по всіх регіонах.