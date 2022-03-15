Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.
Думка, що метою Кремля є знищення українців, є панівною по всіх регіонах нашої держави.
Ще половина переконані: метою нападу Росії є повна окупація України та її приєднання до РФ.
15-17% вважають, що агресор ставить собі за мету просто змінити політичний курс України та запобігти розміщенню баз НАТО на нашій території.
10% переконані: основним мотивом вторгнення є знищення військової інфраструктури; 5% вважають, що так РФ провокує НАТО на розв’язання війни.
Лише 2% переконані, що метою Росії є захист російськомовних жителів України.
Наразі абсолютна більшість – 93% опитаних – підтримують ініціативу надання постраждалим від вторгнення РФ містам статусу міста-героя. 92% підтримують перейменування вулиць на честь Героїв, які зараз боронять Україну. Таку ініціативу підтримують по всіх регіонах.
- Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що захист Батьківщини і вбивство ворога не є гріхом і закликав православних українців до єднання.