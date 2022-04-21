Розпочався 57 день повномасштабної збройної агресії РФ проти нашої України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донеччини та Луганщини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога – знищено 1 танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктам військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення.

У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, попри те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.

Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова. На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.

Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що “зелених коридорів” більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.