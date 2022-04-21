Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога – знищено 1 танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами.
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктам військової та цивільної інфраструктури по всій території України.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення.
У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, попри те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.
Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.
На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.
Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що “зелених коридорів” більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.
На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 4 повітряні цілі: 3 безпілотних літальних апарати та 1 крилату ракету.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про погіршення ситуації у заблокованому російськими військами Маріуполі. Водночас він наголосив, що на заводі “Азовсталь” наразі перебуває близько тисячі цивільних жителів.
- Працівники ДСНС завершили розбирання завалів після російських обстрілів 40 об’єктів Харкова. З-під уламків вдалося врятувати 59 осіб, натомість витягли 112 тіл.