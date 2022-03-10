За результатами соціологічного опитування 57% громадян вважають, що Україна зможе перемогти у війні з РФ вже у найближчі тижні.

Про це повідомляє соціологічна група “Рейтинг”.

Згідно з даними за 8-9 березня, 91% опитаних в усіх регіонах України, думаючи про нинішню ситуацію, відчувають надію. Лише 6% відчувають безвихідь.

Щодо завершення війни, то 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Практично щодня цей показник зростає. Більш того, 57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з РФ вже у найближчі тижні: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% – за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає.

Також позитивні показники спостерігаються у допомозі захисту країни – 80% у той чи інший спосіб долучилися до боротьби з ворогом. Також абсолютна більшість опитаних планують залишатись в Україні найближчим часом – 97%.