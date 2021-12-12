Сьогодні, 12 грудня, в західних регіонах України очікуються дощі зі значним мокрим снігом. У Вінницькій, Житомирській, Кіровогадській, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях дощитиме, на решті території - без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вдень буде +2…+5 градусів, вночі від -3 до +1. На Прикарпатті місцями очікується сильний мокрий сніг.

На півночі країни вдень температура повітря сягатиме +2…+7 градусів, вночі буде -1…+4.

У східних областях без опадів. Температура повітря становитиме +2…+4 вдень, а вночі -4…-1.

На півдні країни вдень синоптики прогнозують +6…+10, вночі ж буде від +4 до +7 градусів. Місцями дощитиме.

У центральних областях сьогодні вдень очікується від +5 до +8 градусів, вночі від 0 до +5. У більшості областей пройдут дощі.

На дорогах України можлива ожеледиця та погіршення видимості через туман.

У Києві ж без істотних опадів. Вдень потеплішає до +6…+8, а вночі стовпчики термоментрів опустяться до +3…+5.