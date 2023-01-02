Про це інформує “Суспільне” з посиланням на ефір регіонального марафону “Суспільне спротив” голови правління ГО “КримSOS” Олексія Тільненка.

За словами Тільненка, 575 – це далеко не повні дані. Близько 60 викрадених росіянами мешканців Херсонської області ув’язнені у різних СІЗО на території тимчасово окупованого Криму, деяких із них вивозять на територію РФ.

Тільненко розповів, що до полонених застосовують тортури, не надають медичну допомогу, умови утримування в’язнів також незадовільні.

В Україні немає процедури обміну цивільними, тому повернути також людей додому проблематично. А для обмінного фонду в нас немає немає полонених цивільних росіян.

Також правозахисник розповів, що є ще одна категорія людей, яких перевезли в Крим або Росію — засуджені, які відбували покарання на тимчасово окупованих територіях. Згідно з даними з відкритих джерел, кількість таких людей становить приблизно 2,5 тисячі.

“Потенційно вони можуть стати жертвами вербування з боку Вагнера і таким чином поповнити ряди примусової мобілізації російської армії”, — вважає Тільненко.