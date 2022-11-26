Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, зараз на території Херсона несуть службу 850 поліціянтів: “І це не лише Поліція Херсонської області, залучаємо також зведені загони з Кіровоградщини, Одещини, Черкащини та Дніпропетровщини”, — додав він.

Також працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їх пособників: “Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578”, — йдеться в повідомленні.

Водночас сапери поліції вже обстежили майже 450 гектарів звільнених територій області та вилучили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.