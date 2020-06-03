58 депутатів Верховної Ради 29 травня оскаржили в Конституційному Суді право президента України призначати директора Державного бюро розслідувань, яке прописано в профільному законі.

Про це повідомила прес-служба суду.

Депутати заявили, що закон наділяє президента України додатковими повноваженнями, не передбаченими Конституцією, серед яких призначення та звільнення директора ДБР, визначення організаційної структури Бюро, призначення членів конкурсної комісії та затвердження положення про раду громадського контролю.

На думку авторів подання, завдяки цим повноважень ДБР опосередковано підпорядковується президенту, що створює загрозу незалежності правоохоронного органу, призводить до концентрації виконавчої влади у президента України і його конкуренції з органами виконавчої влади.

“Фактично це створює паралельну виконавчу владу, яка підпорядковується президенту України”, – йдеться в поданні.

Депутати також вирішили оскаржити статтю 1, де ДБР названо державним правоохоронним органом, а не центральним органом виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність.

Під поданням підписалися в основному представники фракції ОПЗЖ, а також члени “Батьківщини” і окремі позафракційні депутати.