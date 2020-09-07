58 % українців не бачать загрози в епідемії коронавірусу

58 % українців вважають, що особисто для них епідемія коронавірусу не становить загрози.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року.

Зокрема, скоріше не загрозливою епідемію вважають 34 % респондентів, а зовсім не загрозливою – 24 %.

При цьому, 40 % українців вважають, що епідемія коронавірусу становить загрозу. Серед них 14 % заявили, що інфекція дуже загрозлива.

Крім того, за даними опитування, 72 % українців завжди носять маску в громадських місцях, а 6 % цього ніколи не роблять. Інколи маску вдягає 21 % опитаних.

Слід зазначити, що останніми тижнями в Україні майже щодня фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус. Зокрема, на минулому тижні рекорди було зафіксовано у середу, 2 вересня, у п’ятницю, 4 вересня, та у суботу, 5 вересня.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 вересня, в Україні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Всього з початку пандемії в країні захворіли 138 068 осіб. Одужали 62 606, а померли 2877.

Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2 відсотків при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12 відсотків.