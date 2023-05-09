Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази на ще 59 депутатів Держдуми РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Злочинцям загрожує довічне позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

15 лютого 2022 року російські депутати проголосували за постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати “незалежність” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

На підставі депутатського звернення 21 лютого Путін підписав відповідні укази.

Уже наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію “договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу” між країною-агресором і терористичними організаціями “Л/ДНР”.

Після цього ватажки терористів “офіційно” звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними “агресії”. Відтак 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Зараз Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.